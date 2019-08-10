أخبار مصر | الأوقاف: صكوك الأضاحي بلغت 76 مليون جنيهًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: صكوك الأضاحي بلغت 76 مليون جنيهًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، أن عائدات صكوك الأضاحي تجاوزت بلغ إجمالي حصيلة مبيعات الصكوك نحو ستة وسبعين مليونًا بلغت مبيعات المديريات الإقليمية منها : ( 60,463,800 ) جنيه ، بزيادة تصل إلى خمسة ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

و حققت مديرية أوقاف القاهرة الألف صك التاسعة بإجمالي ( 16,275,600 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الجيزة الألف صك الرابعة بإجمالي ( 7,209,000 ) جنيه ، و حققت مديرية أوقاف القليوبية الألف صك الثانية بإجمالي ( 3,636,000 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية الألف صك الأولى بإجمالي ( 1,801,800 ) جنيه.

وعلى صعيد مديريات الوجه القبلي والمديريات (ب) حققت مديرية أوقاف الفيوم خمسمائة صك بإجمالي 901,800 جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف بور سعيد خمسمائة صك بإجمالي 901,800 جنيه ، في حين تجاوزت مبيعات الحسابات الأخرى 16 مليون جنيه .

وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من مديريات أوقاف القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، وصرف مكافأة قدرها خمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من مديريتي أوقاف الفيوم وبورسعيد، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي .