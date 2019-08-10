أخبار مصر | "التضامن": تصعيد حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات "بنجاح" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": تصعيد حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات "بنجاح" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود، حيث اطمأنت والى إلى نجاح تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات استعدادا لأداء الركن الأعظم.

حيث تم التفويج بيسر وسهولة خاصة مع الالتزام بالطرق والمسارات المحددة ووسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة من الجانب السعودى، حيث تابعت والى انتهاء عملية التفويج بنجاح استعداد للوقوف بعرفات كما اطمأنت إلى تصعيد الحالات المرضية وأن الحالة الصحية للحجيج جيدة موجهة بضرورة بذل كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن فى تأدية الشعائر المقدسة وتمنت والى لضيوف الرحمن حج مقبول وطلبت منهم الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها.

ومن جانبه صرح رئيس بعثة الحج التضامن الاجتماعى، أيمن عبد الموجود أن البعثة قد انتهت من تسكين الحجيج بالمخيمات المجهزة لاستيعاب 12 ألف حاج من حجيج الجمعيات الأهلية بعرفة حيث تم تجهيز المخيمات sofa bed، لكل حاج وتم تسليم كل حاج شنطة باك بها وسادة وكوفرتة وكرتونة بها مواد غذائية جافة، إضافة إلى توفير وجبة ساخنة وقد تم تخصيص غرف للإجهاد الحراري بالتعاون والتنسيق مع البعثة الطبية المصرية.

هذا وقد شهد اليوم تفويج الحجيج استعدادا للوقوف غدا السبت بعرفات والتى سبقها استعدادات مكثفة ومراجعة لخطة التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى، حيث تم التصعيد من خلال ٢٨١ حافلة وقد تم اتخاذ اللازم نحو توفير الراحة والهدوء للحجيج لأداء المناسك.