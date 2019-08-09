شكرا لقرائتكم خبر عن (زمان).. احتفال المحمل: كسوة الكعبة هدية مصر لأهل الحجاز تخرج بالطبول والمزامير والأفيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل الاستعداد للحج فى العالم الإسلامى أهمية كبرى، وخاصة لدى مصر نظرًا للدور الذى اضطلعت به فى هذا الشأن، إذ كانت قافلة الحج المصرى هى القافلة الرئيسية إلى الديار المقدسة، وكانت تضم حجاج المغرب، من الأندلس وإفریقیا، وجزر البحر الأبیض المتوسط وغیرها.

يوضح محمد بن نوح العصامى فى بحثه تحت عنوان «طريق الحج المصرى عبر عيذاب من القرن الخامس إلى نهاية القرن الثامن الهجرى»، أن الاستعداد للحج قديمًا كان یبدأ بتعيين أمير الحج، وإعداد كسوة الكعبة التى كانت تصنع فى دار الكسوة بالقاهرة، وغيرها من الهدايا التى اعتاد الخلفاء والسلاطين المسلمون إهداءها إلى الكعبة، وإعداد ما يلزم لقافلة الحج من الظهر والزاد والعساكر لحراستها.

صورة المحمل يخرج من القاهرة بكسوة الكعبة

وكان يعلن عن جاهزية قافلة الحج فى شهر رمضان بنداء سلطانى، وذلك ليتأهب الحجاج ويعدون للسفر لأداء الحج، وبعد أن يتم الإعداد لتجهيز القافلة كان يدور المحمل فى القاهرة دورتين فى حفل مهيب، وذلك حيث يجلس السلطان بالميدان فتعرض عليه كسوة الكعبة المشرفة، ثم ينطلق المحمل فى القاهرة وكانت الشوارع والطرقات التى يمر بها تزدهى بمظاهر الزينة والاحتفال البهيج، وكان يتقدم المحمل الأفيال والطبول والمزامير واللاعبون بالرماح، وكان يتقدم الموكب أمير الحج والقضاة الأربعة والأعيان من الحجاج، وكان من بين الاستعداد للحج، إعداد حامية عسكرية مجهزة بالسلاح والخيول لحراسة القافلة، من حيث مسيرها إلى الديار المقدسة إلى أن تعود بسلام.

وكان المحمل المصرى يتجه من القاهرة إلى بركة الحاج، وهناك يلتقى بجموع قافلة الحج المصرية، حيث يتجهون سويًا إلى هدف البويب ثم يتجه الموكب بعد ذلك إلى الحمرا، حيث أقامت السلطات المعنية آنذاك عدة أبنية وسقاية ماء ليتزود منها الحجاج، ومنها إلى بركة عجرود التى تقع تجاه السويس وتسمى أيضًا «عيون موسى»، وكان بها خان كبير منذ زمن قانصوه الغورى، ثم تتحرك القافلة إلى منصرف، وفيها بعض المنخفضات التى يظن أن ملوكًا سابقين حفروها فى العصور الغابرة للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وهى التى حفرت مكانها قناة السويس لاحقا، ومنها إلى قبيبات، ثم أول التيه، وفى وادى النعمان قام والى مصر، على باشا، بتوسيع الحصن والسقاية لخدمة الحجاج، ويقوم الحراس بملء حوض الفسقية قبل وصول الحجاج، وبعدها تتابع القافلة سيرها حتى مغارة شعيب وعيون القصب وشرم ومويلحة، وفيها دار قايتباى ثم بطن كبريت، ثم أزلم، ثم الوجه، ثم جبل الزيت حتى ينبع، وتواصل السير فى الطريق المعروف حتى مكة، حسبما يوضح الدكتور الصفصافى أحمد القطورى، فى مجلة «حراء».

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الجمال التى استأجرها الحجاج من البدو لبلوغ جبل عرفة

ويقول محمد أفندى السعودى، مسؤول الحقانية الذى كان شاهدًا على رحلتى الحج بين عامى 1904 و1907، أن المحمل كان يتكون من «محفة رائعة ذات إطار خشبى مفرغ يرتفع للأعلى على شكل هرم، ويلف بأفضل أنواع المخمل الأسود المزركش بسخاء بخيوط ذهبية، وقد زينت حوافه بالحرير الأخضر، ويحمل الجزء الخلفى من هذا الهرم الأحرف الأولى من اسم الخديو الحاكم وقد حيكت بخيوط من الذهب أيضا».

ويوضح فريد قيومجى كحيل وروبرت جراهام، فى كتابهما «مصور فى الحج: رحلات محمد أفندى السعودى 1904-1908»، الذى ترجمه الدكتور سرى خريس، ما وثقه المصور محمد على أفندى السعودى فى يومياته عن رحلة الحج والأماكن المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحديدًا رحلة الحج التى قامت بها الحملة المصرية فى مطلع القرن العشرين، إبان حكم الإمبراطورية العثمانية، ويحكى السعودى تفاصيل رحلته الثانية إلى الديار المقدسة، برفقة إبراهيم باشا رفعت، أمير الحج المسؤول عن قافلة الحج المصرية آنذاك.

ويوضح المؤلفان فى الكتاب أنه كان من النادر جدًا حتى مطلع القرن العشرين أن يقوم أى مصرى أو عربى بتأريخ رحلة الحج بشكل مرئى عبر الصور الفوتوغرافية، ومن ثم فإن مذكرات محمد على أفندى السعودى وملاحظاته المكتوبة، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية جعلت منه شاهدًا استثنائيا على رحلة الحج إلى مكة، ويشير الكتاب إلى أن السعودى، من مواليد عام 1865، وكان يعمل مسؤولًا برتبة وسطى فى «الحقانية»، حسبما كانت تسمى وزارة العدل حينها، رافق القوافل المصرية المتجهة إلى مكة لأداء فريضة الحج فى شتاء عام 1904 وشتاء عامى 1907 و1908.

وحكى السعودى عن رحلة الحج البحرية التى انطلقت مساء 24 ديسمبر عام 1904 حيث شملت سفينتين بخاريتين متجهتين من السويس إلى جدة، ولاحظ السعودى وجود 1816 حاجًا، من بينهم حجاج مغاربة وبرفقتهم 510 جنود، بإلإضافة إلى طاقم السفينة، أما الأمير وحاشيته فكانوا على متن كبرى السفينتين وكانت تسمى «المنيا»، وبرفقته 1447 شخصًا، وانطلقت السفينتان على أنغام الفرق الموسيقية وصوت المدفعية المودعة للحجاج، وبعد مضى 12 ساعة رست سفينة «المنيا» باتجاه ساحل سيناء، وكانت تلك المحطة هى الخاصة بالمحجر الصحى، حيث يخضع جميع المسافرين بحرًا للفحص الطبى، حرصًا من السلطات على منع تفشى العدوى والأمراض، خاصة أن مرض الكوليرا كان فتاكًا فى ذلك الوقت، وكانت فترة الحجر مهمة خاصة فى رحلة العودة بسبب الوافدين من شبه القارة الهندية نظرًا لتفشى مرض الكوليرا بينهم. وبسبب كبر حجمها، رست سفينة المنيا بعيدًا عن الشاطئ بالقرب من محطة الطور، خلال رحلة الحج الأولى للسعودية، حيث كان المرفأ صغيرًا، ولهذا تم نقل الحجاج إلى رصيف الميناء عبر معدية.

وفى المحجر بدأت عملية التعقيم بركاب الدرجة الثالثة الذين وجهوا إلى السفينة الخشبية، حسبما يوضح السعودى، شاهد العيان على رحلة الحج 1904، ويقول إنه لأجل التعقيم مُنح كل حاج من الحجاج «جلابية دافئة» من صوف الفلانيلة لارتدائها، ثم وضعت ملابس كل 3 أشخاص داخل أكياس حشرت داخل اسطوانات معدنية، وبعد الانتهاء من حشر كل الملابس، تم إغلاق الاسطوانات بإحكام ثم عقمت من خلال حقنها ببخار مكبرت، وفى تلك الأثناء يستحم الحجاج بصابون مظهر ثم ينتظرون تحت ضوء معين بانتظار إعادة ملابسهم إليهم ثم يعودون إلى قواربهم ومنها للسفينة البخارية.

يحكى السعودى فى كتابه أن ثمة دورة مياه واحدة توافرت لكل من الرجال والنساء من مسافرى الدرجة الأولى، وكان هناك دورة مياه أخرى للاغتسال، أما بقية الحجاج فكانوا يضطرون إلى الاصطفاف والانتظار للحصول على مياه ساخنة من المطابخ، وكان فى نضالهم للحصول على المياه عناء كبير. ويذكر السعودى فى السياق نفسه قصة يونانى شرقى كان مسؤولًا عن المطابخ خلال رحلته الأولى بإجبار الحجاج على دفع 5 قروش مقابل دلو واحد من مياه البحر المقطرة، كما قام بذبح بقرة مريضة فى السويس واستخدم لحمها لتحضير أطباق قدمها فى مقاصف السفينة.