شكرا لقرائتكم خبر عن (الآن).. سباق محموم تخوضه «المملكة» من أجل تيسير الخدمات لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى خطوة هدفها الوصول إلى ذروة استغلال التكنولوجيا فى تيسير أداء الحج، تنظم السعودية ماراثون يتسابق المشاركون فيه على تطوير أفضل البرمجيات التى تخدم الحجاج وتسهل لهم مناسكه المختلفة وفترة إقامتهم بالمملكة، وهو السباق الذى ينطلق كل عام تحت عنوان «هاكاثون الحج». ويعتبر هذا المارثوان دليلًا على تقدم خطى المملكة صوب خطتها 2030 الرامية ضمن ما ترمى إليه إلى تحويل خدمات الحج كاملة إلى إلكترونية.

ولا تقتصر جهود السعودية على تنظيم ماراثون الحج، وإنما يسرت الحصول على التقنيات الحديثة التى تسهل حماية الحجيج، ومن بينها:

السوار الإلكترونى أو حامل بيانات الحجاج وضامن معرفتهم عند الوفاة والذى يرتديه الحجيج ويحمل بياناتهم وكل المعلومات المتعلقة بهم حتى يمكن التعرف على هويتهم حال تعرض أى منهم لحادث أو خلافه. بدأت السلطات السعودية تزويد الحجاج بالأساور الإلكترونية فى عام 2016 فى إجراء لا يشمل الجميع، وذلك بعد عام من حادث تدافع أودى بحياة 2300 حاج.

السوار الإلكتروني

والسوار الإلكترونى مصنوع من ورق مغلف بالبلاستيك، ويحتوى على رمز يمكن قراءته من هاتف ذكى يضم هوية الحاج وجنسيته ومكان إقامته فى مكة ومسؤول المجموعة التى ينتمى إليها وكل المعلومات المسجلة لدى تقديمه طلب التأشيرة، كما صمم ليكون مضادًا للماء ومتصلًا بنظام تحديد المواقع العالمى، ما يُمّكِن موظفى وزارة الحج، ومسؤولى الأمن والخدمات من الدخول على البيانات المخزنة على السوار عبر الهاتف الذكى.

وفى مركز القيادة والسيطرة، يراقب رجال الأمن المرابطون تحركات الزوار والمعتمرين الطائفين، والمصلين، ويتابعون أيضًا الحركة لدى 160 بابًا فى الحرم مباشرة وفى آن واحد، وذلك من خلال العين الإلكترونية التى تراقب وترصد عبر نحو 5 آلاف كاميرا رقمية وشاشة تغطى كافة أنحاء المسجد الحرام بدءًا من البدروم والطوابق المتكررة والسطح وصحن المطاف والأبواب، وحتى التوسعة الجديدة للمنطقة المركزية، حسبما توضح صحيفة «عكاظ» السعودية.

وتمكن «العين الإلكترونية» مركز القيادة والسيطرة من متابعة حركة الحجاج فى الحرم وساحاته وصحن الطواف على مدار الساعة، ومن ثم توجيه القيادات والفرق الميدانية للمواقع التى تمثل خطورة على سلامة المعتمرين الطائفين، ويتابع الفريق كذلك على مدار 24 ساعة من خلال عدد كبير من الشاشات التليفزيونية الخرائط والبيانات لاستقبال أى بلاغات ونقل صورة مباشرة وحية لقيادات قوة أمن الحج، ما يحقق أعلى مستويات الأمن والتأمين لضيوف الرحمن.

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وهناك أيضا الشمسية الذكية التى ابتكرها كمال بدوى، وهو مهندس من سكان مكة مع زميلة فلسطينية هى منال دنديس، وباتت هذه المظلة أداة لازمة لوقاية الحجيج من الشمس الحارقة، وقد أضاف المهندسان إلى المظلة العادية بعض الأزرار ومنافذ «يو إس بي» و10 لواقط طاقة شمسية تولد أول شمسية تحول أشعة الشمس إلى هواء منعش، بحسب صحيفة «رأى اليوم» الإلكترونية، حيث تغذى الطاقة الشمسية التى تجمعها اللواقط مروحة لإنعاش الحجاج، ويمكن استخدام مقبض المظلة لشحن الهاتف ولتحديد موقعهم وسط الحشود والحواجز التى أقيمت لتنظيم تدفق الحجاج.

ويقول «بدوى» إن التطبيق بعد الانتهاء منه تمامًا سيتيح لمجموعات تحديد مواقع أفراد المجموعة إذا ما تفرقوا وسط الحشود، حسبما تنقل الصحيفة.

هاكاثون الحج

وتستقبل نحو 10 فنادق شاهقة الارتفاع ضيوف الرحمن من زوار المسجد الحرام، من بينها، هيلتون مكة، الذى يقع فى قلب مكة المكرمة، ويطل على الحرم المكى، ويمكن للحاج أن يتوجه إليه سيرًا على الأقدام بعد قضاء صلواته فى المسجد الحرام، وهناك أيضًا فندق رافلز مكة الذى يوفر غرفه إطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، وهناك فندق إنتركونتنينتال دار التوحيد، فئة 5 نجوم الذى يوفر أيضًا إقامة فاخرة مطلة على المسجد الحرام وتتميز غرفه بديكور شرقى.

ويقابل سبل الراحة التى توفرها الفنادق الكثيرة المطلة على الحرم الخيام التى كانت تنصب للحجيج لدى جبل عرفة ولدى المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام إلى جوار بعضها بحبال كادت تعثر سير الجمال والحجاج بينها، حسبما كشف السعودى فى الكتاب المشار إليه آنفًا.

وأسست السعودية قبل بضعة عقود «مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة» فى مكة المكرمة، وقامت بذلك خصيصًا من أجل تصميم وإعداد كسوة الكعبة المشرفة، وبات المجمع اليوم من أكثر المعالم البارزة فى مكة المكرمة.

ويضم مجمع الملك عبدالعزيز أقسامًا عديدة وتمر عملية إعداد الكسوة فيها بمراحل مختلفة، فهناك النسيج اليدوى والنسيج الآلى والصباغة، والطباعة، وغيره، ويستغرق إتمام حياكتها وتجهيزها شهورًا عديدة، على يد العشرات من الحرفيين الذين يقومون بمهام مختلفة لتجهيز الكسوة، ويرون فى عملهم شرفًا لا يضاهى، حيث يعمل بالمركز أكثر من 200 من الحرفيين والعاملين.

وتولى السلطات السعودية المعنية اهتمامًا خاصًا بكسوة الكعبة، بالنظر إلى عدد العاملين فى المصنع والتكاليف المادية التى تخصص لإعداد الكسوة، حيث تستهلك 670 كيلو جراما من الحرير الخالص وحوالى 100 كيلو جرام من الفضة و120 كيلو من الفضة المطلية بالذهب.