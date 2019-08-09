شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية في القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الجمعة، الخدمات الأمنية بالكمين الجنوبي لمدينة القصير، يرافقه اللواء يوسف الشاهد، رئيس المدينة، والعميد محمد صلاح، مدير المرور.

جاء ذلك خلال عودته من مسجد الشيخ الشاذلي عقب تفقد مولد القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي والذي يشهد توافد العديد من المواطنين على قرية الشيخ الشاذلي جنوب مدينة مرسي علم.

وخلال تفقده الكمين أكد المحافظ ضرورة تشديد الرقابة على رخص قيادة الدراجات النارية والتي تتواجد بكثرة بالمدينة، مشيرا إلى أهمية متابعة قرار حظر التوك توك بالمدينة، مشيدا بالدور البارز لقوات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والأمان بالمدينة التاريخية.