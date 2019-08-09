بالبطاقة ورقم التليفون.. 5 خطوات لتقديم شكوى للحكومة من "مترو الأنفاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم: أعلنت شركة مترو الأنفاق، تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالخطوط الثلاث، بمحطات (الشهداء- أنور السادات - جمال عبدالناصر - العتبة- العباسية)، كمرحلة أولى لخدمة أكبر عدد من الركاب بمختلفى المناطق. يبدأ العمل يوميا من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءا، طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية. وينشر "الخليج 365" 5 خطوات للتقديم الشكاوى عبر مراكز استقبال الشكاوى بمحطات المترو: - التوجه إلى موظف أحد مراكز الشكاوى الحكومية. - شرح الشكوى لموظف الاستقبال. Advertisements - تقديم بطاقة الرقم القومي. - تسجيل الشكوى باسم المواطن على المنظومة. - إضافة رقم هاتف صاحب الشكوى. ويتم الرد على الشكوى المقدمة خلال أيام من تقديمها. يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم (١٨٥٥) لسنة ٢٠١٧ بأن ترتبط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء. ويتم تطبيق النظام إلكترونيًا وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.

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