"الري": تدريب 6 آلاف مهندس وفني خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تلقى وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلا بشأن مجمل حصاد الأنشطة الخاصة بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري على مدار عام، والتي تضمنت 248 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي بحضور 6870 متدرباً، فضلا عن 14 دورة تدريبية على المستوى الإقليمي بـ240 متدربا.

وقال الدكتور ممدوح عنتر رئيس القطاع، في بيان اليوم الجمعة، أنه على المستوى المحلي تنوعت البرامج التدريبية مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وبرامج الشؤون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة الهندسية والإداريه.

واستهدفت هذه البرامج جميع فئات السادة العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين، وفي ضوء الاستفادة من المشاركات الخارجية لمهندسي الوزارة تم عقد 3 ورش عمل لعدد من المهندسين بعد عودتهم من الخارج لبحث إمكانيات تعظيم الإستفادة من المشاركات ونقل الخبرات بما يخدم سياسة وإستراتيجية الوزارة.

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وأضاف رئيس القطاع، بأنه على الصعيد الإقليمي تم تنفيذ 6 من البرامج، شملت البرنامج التدريبي في مجال تخطيط وصيانة شبكات الري الحقلي لـ25 متدرباً من 25 دولة إفريقية مختلفة، بالتعاون مع الصندوق العربى للمعونة الأفريقية التابع للجامعة العربية وبمشاركة الاتحاد الأفريقى، وتضمن البرنامج عدد من الزيارات الميدانية إلى كل من محافظة الفيوم للتعرف على طرق الري الحديثة بالمحافظة وكذلك التعرف على تجربة روابط مستخدمي المياه والمساقي المطورة، إلى جانب زيارة مبنى التوجيه المائى بمحافظة البحيرة وموقع لشبكة الصرف المغطى برى النصر.

وأشار رئيس القطاع إلى أنه في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات، تم تنفيذ (15) دورة تدريبية لـ300 متدربا في مجالات تقييم أداء العاملين، وإدارة الوقت وضغوط العمل، وإدارة الجودة الشامله، وإدارة المكاتب والسكرتارية، ومهارات التعامل مع الأخرين رؤساء وزملاء ومرؤسين، وحل المشكلات وإتخاذ القرارات، وإعداد وكتابة التقارير الإدارية، وقيادة فرق العمل، وإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في العمل البيئى، وأساليب التميز الإداري لمديري الإدارات ودورة إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة، ودورة مهارات التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعدد 20 متدربا.

ولفت عنتر إلى أنه جرى اعتماد قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري جهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة وهي خطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية ،وذلك في إطار السعي المستمر لقطاع التدريب دائما إلى تقديم مستوى تدريب ذو جودة وقيمة عالية.

وفى اطار التعاون بين قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ومشروع الاتحاد الأوربي لدعم الاصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه ( ستارز) الذي يشرف على تنفيذه قطاع التخطيط بالوزارة تم الانتهاء من تدريب 50 مهندساً على الضبط القضائي في مقر القطاع بإسنا.