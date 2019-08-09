محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يوفق في استكمال مسيرة العطاء المخلصة لبناء دولة قوية تحقق مستقبل أفضل لشعب مصر.
وأضاف زين في بيان أن "جهود الرئيس المخلصة الوطنية وجيش مصر وشرطتها وبتلاحم ووحدة شعب مصر سننتصر بعون الله على أعداءنا المتربصين بمصر وشعبها واقتلاع الارهاب من جذوره والعيش في أمن واستقرار في دولة مدنية حديثة تتحقق فيه طموحات الأجيال القادمة".
وأكد زين أن "الوطنية للإعلام تواصل تقديم المساندة الإعلامية وبقوة لكافة مؤسسات الدولة المصرية فى معركتي البناء ومحاربة الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.