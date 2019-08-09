حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يوفق في استكمال مسيرة العطاء المخلصة لبناء دولة قوية تحقق مستقبل أفضل لشعب مصر.

وأضاف زين في بيان أن "جهود الرئيس المخلصة الوطنية وجيش مصر وشرطتها وبتلاحم ووحدة شعب مصر سننتصر بعون الله على أعداءنا المتربصين بمصر وشعبها واقتلاع الارهاب من جذوره والعيش في أمن واستقرار في دولة مدنية حديثة تتحقق فيه طموحات الأجيال القادمة".

وأكد زين أن "الوطنية للإعلام تواصل تقديم المساندة الإعلامية وبقوة لكافة مؤسسات الدولة المصرية فى معركتي البناء ومحاربة الإرهاب".