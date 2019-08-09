مصر في أسبوع| انفجار معهد الأورام.. وافتتاح أضخم مجمع للأسمدة بالشرق الأوسط وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، الانفجار الإرهابي خارج المعهد القومي للأورام والذي أسفر عن استشهاد 20 و47 مصابا، ونعى الرئيس السيسي ضحايا الحادث الإرهابي الجبان، كما شهد الأسبوع حذف غير المستحقين للدعم في المرحلة الرابعة نهاية الشهر الجاري، وافتتح الرئيس السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة الأكبر والأضخم بالشرق الأوسط وأفريقيا.

السبت

رئيس الوزراء يتفقد التابوت المُذهب للملك "توت" بعد نقله للمتحف الكبير

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، يرافقه وزير الآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، والمشرف العام على مشروعات المتحف المصرى الكبير اللواء عاطف مفتاح، التابوت المُذهب الخارجي للملك الشاب توت عنخ آمون، وذلك بعد نقله للمتحف المصري الكبير، من مقبرة الملك فى وادى الملوك، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للتفاصيل اضغط هنا..

بلاغ آخر وفتح تحقيق.. تحرك جديد من "قومي الطفولة" ضد الزوجين "أحمد وزينب"

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، استجابة النائب العام لبلاغ المجلس بفتح التحقيقات العاجلة في واقعة استغلال زوجين لطفلتهما ونشر فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الشهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

12 شرطًا.. "التموين" تعلن رسميًا معايير المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع ماكرون موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار ليبيا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوجه بالتحول من "التجميع" إلى التصنيع و"توطين" صناعة النقل في مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من "التجميع" إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل في مصر ، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشدداً على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يبحث تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر، للتفاصيل اضغط هنا..

"كانت نسبة الشفاء 1%".. طبيب ريهام سعيد يكشف تفاصيل حالتها الصحية

كشف الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة تجميل الوجه في قسم الأنف والأذن بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الطبيب المعالج لحالة ريهام سعيد، عن طبيعة إصابتها بالمرض، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا بينهم 4 مجهولين

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا، للتفاصيل اضغط هنا..

أول تعليق من السيسي على انفجار المعهد القومي للأورام

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازى للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العينى مساء أمس الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث معهد الأورام

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مستشفى قصر العيني؛ لزيارة المرضى مصابي حادث المنيل، وبرفقته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

انتصار السيسي تعزي الشعب في ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي

نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضحايا الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام، للتفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/8/5/1613564

السيسي يستقبل سلطان بروناي.. ويعقد جلسة مباحثات ثنائية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، السلطان حسن بلقيه، سلطان بروناي، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، للتفاصيل اضغط هنا..

بالتقسيط على 7 سنوات.. 5 منتجات منزلية من الإنتاج الحربي- فيديو

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، فتح باب البيع بالتقسيط وبدون مقدم للأجهزة المنزلية، من إنتاج شركة حلوان للأجهزة المعدنية، وذلك لجميع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، على أن يتم التقسيط في مدة تتراوح من 6 إلى 84 شهرًا، بالتعاون مع أحد البنوك المصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

"المبنى يرجع أحسن من الأول".. مدبولي يوجه بسرعة إصلاح معهد الأورام

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الإثنين، مسؤولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي نتجت عن انفجار محيط معهد الأورام بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، للتفاصيل اضغط هنا..

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الثلاثاء

السيسي يشيد برد فعل الأشقاء العرب والمصريين بعد انفجار معهد الأورام

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم الأشقاء العرب لمصر عقب الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط معهد الأورام أمس الأحد.

وكتبت السيسي: "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ماخلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار"، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة حاويات بميناء أبوقير

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وإيريك أيبي المدير العام لمجموعة هاتشيسون بورتس الصينية، وكليمينس تشينج المدير التنفيذي للشركة، للتفاصيل اضغط هنا..

معهد الفلك يحسم الجدل بشأن تغير لون السماء وقت الغروب (صور)

نفى الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يكون استمرار شروق الشمس يومي الأحد والاثنين من الساعة الخامسة إلا الربع ولمدة نصف ساعة بنفس الاحمرار الشديد والضوء البرتقالي الذي غربت به الليلة الماضية "ظاهرة فلكية"، للتفاصيل اضغط هنا..

تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا.. و"الفلك" يعلن الترتيب الجديد (صور)

احتلت أسماء الأبراج الفلكية صدارة الترتيب في قائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء، بعد الجدل الذي أثير على نطاق واسع بشأن تغيير ترتيب الأبراج بعد إعلان قسم الفلك إدخال البرج الثالث عشر ويطلق عليه "حواء أو حامل الثعبان"، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط، للتفاصيل اضغط هنا..

5 أيام.. مدبولي يصدر قرارًا بتحديد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الفترة من السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي عن انفجار معهد الأورام: هل فيه دين بيُقام كده؟

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محاولات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية معتبرًا أنها تسئ إلى الدين، قائلًا: "هل في دين بيُقام كده؟"، للتفاصيل اضغط هنا..

"الناس لازم تعرف".. السيسي: "محتاجين مصروف سنوي تريليون دولار"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن وسائل الإعلام تداولت تصريحات سابقة له حول احتياج الدولة لتريليون دولار، على أنها المطلوبة لحل مشكلات الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، للتفاصيل اضغط هنا..

يوفر 21 ألف فرصة.. 10 معلومات عن مجمع الأسمدة الفوسفاتية (فيديوجرافيك)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال الأسمدة الفوسفاتية بالشرق الأوسط، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

السيسي يوافق على 300 مليون دولار قرضًا من البنك الآسيوي للاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح ?السيسي رقم 42 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، للتفاصيل اضغط هنا..

"أشلاء وجثث متفحمة".. حكاية ليلة الرعب في انفجار معهد الأورام

اقتربت الساعة من منتصف الليل، كل شيء طبيعي، إلا من قلق على الوالد المحجوز في معهد الأورام، بعد إجراء جراحة استئصال الحنجرة؛ للسيطرة على ورم بها، هكذا كان حال أسامة يوم الأحد الماضي في بيته، إلا أن اتصالًا هاتفيًا غير كل شيء، "جمال" شقيق أسامة الأصغر، بصوت مفزوع: "الحقنا الأسانسير وقع بيا أنا وأبوك بنموت"، للتفاصيل اضغط هنا..

قرار جمهوري بالموافقة على قرض 213 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 24 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مصرف كتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليونًا و900 ألف يورو، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

"الحواء" ليس جديد الأبراج.. ناسا تفجر مفاجأة بشأن 21 برجًا

تصدرت الأبراج الفلكية مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن تغيير بها، وزيادة برج جديد ليصبح عددها 13 وليس 12 فقط بإضافة برج "الحواء" أو حامل الثعبان، للتفاصيل اضغط هنا..

"كارثة زراعية وأدوية مغشوشة".. الحكومة ترد على 11 شائعة أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، وطرح التأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وجفاف الترع والمصارف مما يُعرِّض مصر لكارثة زراعية، للتفاصيل اضغط هنا..

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