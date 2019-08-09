نقيب الفلاحين يوضح حقيقة نقص الأسمدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعذ:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه لا يوجد نقص بالأنواع المختلفة من الأسمدة في الأسواق المصرية.

وأضاف "أبو صدام" في بيان اليوم، أن مصر تنتج حوالي 21 مليون طن أسمدة أزوتية سنويًا و2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية وحوالي 400 ألف طن سماد بوتاسي، وتستهلك 50% من هذة الكمية، ويتم تصدير الفائض للخارج.

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وأوضح أن أغلب الشكاوى تاتي وقت توزيع الأسمدة وبالأخص الكمية المدعمة، وليس من نقصها بالأسواق، لأنها تتوفر في السوق الحر بالسعر العالمي.

وأضاف أن تصدير الأسمدة للخارج يحقق عوائد كبيرة من العملة الصعبة، كما يعطي مردودًا إيجابياً للاقتصاد الوطني، فمصر تملك مخزون كبير من الغاز الطبيعي والفوسفات يقدر الاحتياطي من الفوسفات بنحو 3.1 ترليون طن.

ولفت أبوصدام إلى أن افتتاح المجمع الأضخم في الشرق الأوسط لانتاج الأسمدة الفوسفاتية هو تجسيد حي للاستفادة من القيمة المضافة للخامات المصرية الطبيعية بعد تصنيعها بدلًا من تصديرها خامات بأسعار زهيدة.