خلال 24 ساعة .. ضبط 150 متهم بحوزتهم 21 كيلو جرام مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 144 قضية مخدرات بحوزة 150 متهم، ضُبط خلالها كمية من المخدرات وزنت 21 كيلو جرام، و4537 قرص مخدر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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