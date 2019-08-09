خلال 24ساعة .. ضبط 2519 مخالفة مرورية وفحص 131 من سائقي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال 24ساعة عن ضبط 2519 مخالفة مرورية متنوعة، و565 دراجة نارية مخالفة. وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 131 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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