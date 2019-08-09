أخبار مصر | قافلة طبية مصرية لجراحات الأطفال تزور تنزانيا

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بدأت قافلة طبية مصرية متخصّصة فى مجال جراحات الأطفال، برئاسة الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، زيارة لجمهورية تنزانيا.

وصرح السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا، اليوم الجمعة، بأن زيارة القافلة تأتى فى إطار التعاون المصري التنزاني فى المجالات كافة، وحرص مصر على وضع إمكاناتها وخبراتها فى المجال الصحي لخدمة الأشقاء فى تنزانيا.

كما تأتى القافلة، التى تستمر حتى بعد غد الأحد، فى إطار الدور المصرى فى القارة الإفريقية، واتصالاً برئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقى.

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وأشار إلى أن تنظيم القافلة جاء بالتعاون بين "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وكل من: جامعة الإسكندرية، وجمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال، والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.

وقال إن زيارة القافلة هى السادسة لها لتنزانيا منذ عام 2014، حيث أجرت القافلة خلال زياراتها السابقة المئات من العمليات الجراحية لأطفال تنزانيا، كما قامت بإجراء الكشف على المئات منهم.

وأضاف السفير المصرى أن القافلة تحظى باهتمام وإشادة من الجانب التنزانى، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة التنزانية "أومى مواليمو"، أشادت بهذه المناسبة بجهود مصر لدعم قطاع الصحة فى تنزانيا، وبالدور الذى تقوم به القافلة فى تنزانيا خصوصًا على صعيد تقديم خدماتها الصحية والعلاجية، وتدريب الكوادر الطبية التنزانية، وبما يعكس خصوصية العلاقات بين البلديّن.