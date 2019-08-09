أخبار مصر | تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد فى محافظات ومدن الجمهورية، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى.

وذكر المعهد فى بيان اليوم الجمعة أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التى تحين فى الساعة الخامسة و31 دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد فى الساعة السادسة و6 دقائق.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى محافظتى الإسكندرية وسوهاج، إذ ستكون فى الساعة الخامسة و48 دقيقة، وفى بورسعيد والغردقة فى الخامسة و39 دقيقة، وفى السويس والإسماعيلية تحين فى الخامسة و40 دقيقة، وسيؤدى أهالى العريش ونويبع صلاة العيد فى الساعة الخامسة و33 دقيقة، وفى مدينة الطور تحل صلاة العيد فى الساعة الخامسة و38 دقيقة.

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وأوضحت أن صلاة العيد فى مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون فى الساعة الخامسة و36 دقيقة، وفى دمنهور فى الساعة الخامسة و46 دقيقة، وفى طنطا وشبين الكوم فى الخامسة و45 دقيقة وفى المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد فى الساعة الخامسة و43 دقيقة.

وأضافت أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون فى مدينة بنها وكفر الشيخ فى الساعة الخامسة و44 دقيقة، وفى الفيوم وبنى سويف وأسوان فى الساعة الخامسة و47 دقيقة، وفى محافظة المنيا فى الساعة الخامسة و50 دقيقة، وفي أسيوط فى الساعة الخامسة و49 دقيقة وفى مدينة أبوسمبل بالساعة الخامسة و54 دقيقة، ومرسى مطروح فى الخامسة و59 دقيقة.

ولفتت حسابات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى سيحل بمدينة الخارجة فى الساعة الخامسة و55 دقيقة، وفى حلايب الساعة الخامسة و34 دقيقة، وشلاتين فى الساعة الخامسة و37 دقيقة.