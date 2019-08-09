أخبار مصر | هل تقطع الكهرباء اليوم.. المرصد يوضح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تقطع الكهرباء اليوم.. المرصد يوضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم 26 ألفا و400 ميجاوات، وأنه لم يتم أمس الخميس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 29 ألفا و50 ميجاوات مقابل 30 ألفا و300 ميجاوات أمس الخميس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و100 ميجاوات.

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ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الخميس باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة و30 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.