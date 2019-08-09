شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سلمان زايد يكرم المصري أفضل ثالث على العالم كمتحدث للغة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق المصري محمد جهاد، المركز الثالث على مستوى العالم، بمسابقة الجسر المقامة بالصين لاختيار أفضل متحدث للغة الصينية على مستوى العالم، وقد شارك جهاد برفقة المصرية بسنت التي صعدت للدور النهائي وعدد من المشاركين العرب والدوليين وذلك بعد حصوله على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية كأفضل متحدث للغة الصينية في مصر.

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من جانبه، قال دكتور هشام البقلى، مدير مركز سلمان زايد للدراسات، إن المركز فور علمه بمشاركة محمد جهاد وبسنت في المسابقة ونظرا لعدم الاهتمام الإعلامي بهم قرر المركز تقديم الدعم المعنوى لهم وتكريمهم فور عودتهم من فعاليات المسابقة في الصين تقديرا لمجهوداتهم في تمثيل مصر بالخارج والظهور المشرف.

وأكد البقلى أن المركز قام بمخاطبة الجهات المعنية بمصر منها وزارات الثقافة والتعليم العالى والشباب والرياضة من أجل تقديم التكريم المناسب لهم ودعمهم في المراحل القادمة، خاصة أن جهاد يمتاز بمجموعة مهارات أخرى بجانب اللغة الصينية استطاع من خلالها أن يبرز اسم مصر بشكل واضح بمسابقة الجسر التي تقام فعالياتها بالعاصمة الصينية بكين.

ووجه البقلى الشكر للسفارة المصرية ببكين على الاهتمام الملحوظ بالمصريين المقيمين بالصين والوافدين سواء للأعمال التجارية أو المشاركة في أي فعاليات دولية أو محلية تقام على الأراضي الصينية.