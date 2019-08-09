شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة العطاء المخلصة لبناء دولة قوية تحقق مستقبلا أفضل لشعب مصر العظيم.

وأضاف «زين» أن بجهود الرئيس المخلصة الوطنية وجيش مصر وشرطتها وبتلاحم ووحدة شعب مصر سننتصر بعون الله على أعدائنا المتربصين بمصر وشعبها ويتم اقتلاع الإرهاب من جذوره والعيش في أمن واستقرار في دولة مدنية حديثة تتحقق فيه طموحات الأجيال القادمة.

وأكد «زين» تواصل دور الوطنية للإعلام في تقديم المساندة الإعلامية وبقوة لكافة مؤسسات الدولة المصرية في معركتي البناء ومحاربة الإرهاب.