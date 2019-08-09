شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والمصايف» أتمت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى.. وتستقبل ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن استكمال كل الاستعدادات لجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين خلال عطلة عيد الأضحي المبارك وكذلك فتح كل الشواطئ التي تديرها الإدارة لاستقبال واستضافة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان طوال أيام عيد الاضحي شاملا الحصول على شمسية وكرسي.

وأوضح رئيس الإدارة أن الشواطئ هي شاطئ المندرة العام وشاطئ ميامي المجاني أمام شارع إسكندر إبراهيم وشاطئ السرايا العام أمام مدرسة الطفولة السعيدة وشاطئ جليم وشاطئ الأنفوشي العام أمام مكتبة الطفل وشاطئ شهر العسل أمام مدخل البيطاش وشاطئ الهانوفيل العام أمام مدخل الهانوفيل وشاطئ المكس بجوار فنار المكس.

وطالب رشاد المصطافين بضرورة الإبلاغ في حالة وجود أي شكوى أو طلب مساعدة أو للاستفسار الاتصال على رقم الشكاوى 01289252668 والمرتبط به خدمة واتس اب.