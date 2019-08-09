شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشدد على توفير المياه والخدمات الطبية لزوار مولد الشيخ الشاذلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تعليماته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة الشؤون الصحية بالمحافظة بتوفير المياه والخدمات الطبية بالشيخ الشاذلي بمدينة مرسي علم على مدار اليوم، وذلك لتغطية احتياجات المواطنين الذين يتوافدون للاحتفال بمولد القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي.

وفي ذات السياق، أفاد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأنه تم تكديس ٢٢٠٠ طن من المياه بالإضافة إلى توفير عربات إضافية بإجمالي ٥٠٠ طن من المياه يوميا خلال فترة الاحتفال والتي تصل إلى ١٠ ايام.

من ناحية أخرى، أفاد الدكتور تامر مرعي، مدير مديرية الشؤون الصحية، بأن المديرية أقامت قافلة طبية تضم جميع التخصصات منذ بداية الاحتفال بمولد الشيخ أبوالحسن الشاذلي، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع الأدوية التي من الممكن أن يحتاج إليها المواطنون.