​ البصل بالمركز الثالث.. "الزراعة": 4.6 مليون طن حجم صادرات مصر الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.6 مليون طن حتى الآن.

وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 7 أغسطس الحالي.

وكشف التقرير، أن الصادرات بلغت 4 مليون و620 ألف و253 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 651 ألف و127 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

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وبلغت إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألف و550 طن ، بالإضافة إلى تصدير 698 ألف و704 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 393 ألف و113 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 98 ألف و557 طن.

في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و 676 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 24 الف و605 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألف و557 طن.

تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5368 طن للفلفل و7021 طن للخيار.