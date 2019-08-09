"التنمية المحلية": رفع درجة الاستعداد القصوى للجهات الخدمية خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية، بتفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة للعمل على مدار الساعة والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء حتى انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك والتعامل مع أى طوارئ.

وأصدر الوزير، كتابًا دوريًا لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة باستعدادات عيد الاضحى، مطالبًا برفع درجة الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق خلال العيد وتحديد الأجازات للأجهزة التنفيذية.

وشدد وزير التنمية المحلية في بيان اليوم الجمعة، على أهمية رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

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وأكد أهمية قيام المحافظات بمتابعة مواقف السيارات "النقل العام - السرفيس - نقل الركاب - الأجرة" لعدم إستغلال المواطنين في أجازة العيد وزيادة تعريفة الركوب، وطالب بإتخاذ المحافظات الإجراءات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية.

وطالب المحافظات بتشكيل لجان وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية والنهرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها والتأكد ومراجعة التراخيص والسلامة والتحميل.

كما شدد على أهمية قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحال والأسواق ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات، بالإضافة للإلتزام بذبح الأضاحى في الأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.