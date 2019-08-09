الحكومة: 3 طرق للإبلاغ عن "الشائعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:
ناشد المركز الإعلامي لمجلس المواطنين، المواطنين، بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.
وقال المركز -في بيان اليوم- إن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق.
ويمكن الإبلاغ عن الشائعات عبر: (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
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