"الري": إحلال وتجديد 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020، وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44.500 ألف فدان بالوجه البحري بالإضافة إلى 15.500 ألف فدان بالوجه القبلي.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، في بيان اليوم الجمعة، أن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 10 ألاف فدان بالإضافة لتنفيذ أعمال صناعية مثل (كباري - سحارات - تغطيات - حوائط ساندة - أعمال تكاسي بالدبش)، بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه.

وأوضح "مدين"، أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام 77.134 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت257% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام الماضي، وبتكاليف بلغت 554مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة في مجال الصرف العام 10 آلاف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 100%، بالإضافة لتنفيذ أعمال صناعية حيث بلغ قيمة ماتم تنفيذه 736 مليون جنيه.

يذكر أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضى، ولا تجدي معها أعمال الصيانة.

وتعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي نظرًا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل إلى حوالي 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الايجابية في تحسين خواص التربه الطبيعيه والكيميائيه من حيث خفض منسوب المياه الارضيه وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربه والمياه الارضيه.مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.