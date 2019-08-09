السعودية تنهي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في منى وعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أكد الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة السعودي، اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة، بلغ عددهم حتى مساء أمس 1.86 مليون حاج من خارج المملكة‏ وحوالي 400 ألف من داخل المملكة، بإجمالي 2.260 مليون حاج، وسيكون نصف هؤلاء الحجاج غدًا ‏في مشعر منى.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الجمعة، قال "بنتن"، إن الوزارة وقفت على توافد الحجاج إلى مشعر منى، موضحًا أن جميع الجهات العاملة في الحج أكملت استعداداتها في مشعري منى ‏وعرفة، وجميع الخطط تسير حسب ما خطط لها، كما اطلعت الوزارة مع وزارة النقل ‏والجهات الآخرى على مسار التصعيد إلى عرفات.

وأوضح أن وزارة الحج والعمرة، بدأت منذ وقت سابق في البرامج التوعوية للحجاج في بلدانهم‏، حيث أصدرت لأول مرة تأشيرات الحج الإلكترونية من قبل وزارة الخارجية مما سهل الكثير من الإجراءات على الحجيج، مشيرًا إلى الخدمات المميزة التي قدمت للحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مما سهل في إجراءات الدخول.

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وأكد وزير الحج والعمرة السعودي، أن ‏تجارب المملكة في خدمة ضيوف الرحمن تجرى على أعلى مستوى، حيث يولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، الاهتمام البالغ من خلال متابعتهما مسيرة الحجيج وحرصهما على أن تقوم جميع الجهات بخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل لتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وتابع: "لقد تواجد نحو مليوني حاج ظهر أمس في مكة المكرمة إضافة إلى سكان مكة دون وجود أي ازدحام او اختناقات، وهذا جاء بفضل الله ثم الخبرات والتجارب السابقة في التعامل مع هذا الحدث".

وتطرق وزير الحج إلى آلية تفويج الحجاج، وقال إن التفويج من المهام التي تقوم بها وزارة الحج بطريقة مجدولة تتضمن وقت التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى لرمي جمرة العقبة وصولًا إلى رمي جمار أيام التشريق الثلاثة، وهذه الأنظمة أعدت ‏بدقة لتلافي الزحام ‏والتأكد من أن معدلات المشي والزحام في الشوارع ‏مقبولة ولا تشكل أي خطر.