إحباط ترويج 4 أطنان لحوم فاسدة في الأسواق بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ترويج كمية لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، في الأسواق بدائرة قسم شرطة زفتى.

تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية أفادت قيام (أحد الأشخاص–مقيم بدائرة قسم شرطة زفتى–سبق ضبطه في قضية إتجار في اللحوم الفاسدة) بمعاودة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في اللحوم الفاسدة وبيعها للمطاعم والمحلات، وأنه يحتفظ بتلك الكميات بثلاجة تبريد خاصه به بدائرة قسم شرطة زفتى .

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الثلاجة تم ضبط (كمية قدرها 4 أطنان و225 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن " لحوم مفرومة، كبده ") والمعدات المستخدمة في تجهيز تلك اللحوم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري لاسيما تداول اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك التي يقوم البعض بطرحها بالأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.