خلال 24 ساعة .. ضبط 10662 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 17 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، و 964 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

كما نجحت الحملات في ضبط 10662 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 297 مخالفة قانون البيئة

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.