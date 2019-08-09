خلال حملة أمنية ..ضبط 45 متهم وهارب من المراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 45 متهم وهارب من المراقبة، و9 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة. كما نجحت الحملات في ضبط 7 متهمين، كونوا تشكيلين عصابيين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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