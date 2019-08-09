أخبار مصر | "الوزراء": 3 طرق للإبلاغ عن أي شائعات والتأكد من صحة المعلومات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء": 3 طرق للإبلاغ عن أي شائعات والتأكد من صحة المعلومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن طرق الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، وذلك في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق.
حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الشائعات عبر: الرقم 0227927407 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).