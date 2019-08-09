أخبار مصر | قبل ما تصوم.. تعرف على طقس ودرجات الحرارة "يوم عرفة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تصوم.. تعرف على طقس ودرجات الحرارة "يوم عرفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد، غدا السبت، الموافق يوم عرفة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، كالتالي: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.