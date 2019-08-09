أخبار مصر | حديقة الجيزة تستقبل الجمهور بـ"حيوانات وزواحف جديدة" في العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حديقة الجيزة تستقبل الجمهور بـ"حيوانات وزواحف جديدة" في العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة مستعدة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، حيث تبدأ فى استقبال الزوار ابتداء من الساعة السابعة صباحًا.

وقال رجائى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إنه تمت خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، إضافة إلى زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، موضحا أنه تمت زيادة عدد منافذ بيع التذاكر إلى 9 منافذ، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ومنع التكدس.

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وأشار إلى وجود صغار جدد من الحيوانات، كما تمت إضافة حيوانات وزواحف جديدة فى ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة لإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.

وأوضح أنه تم إجراء حمام مائى لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزى، وعمل مجارى مائية لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب.

وشدد رجائى على أنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، فضلا عن وجود شركة أمن للعمل على حل أى مشكلات وتأمين الزوار من الداخل ومن الخارج، بالإضافة إلى زيادة عدد سلات القمامة لتغطى كل أرجاء الحديقة وعدد المقاعد الخشبية داخل الحديقة.