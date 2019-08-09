أخبار مصر | 19 أغسطس.. لقاء مفتوح يجمع قيادات جامعة الأزهر والطلاب الجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 أغسطس.. لقاء مفتوح يجمع قيادات جامعة الأزهر والطلاب الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عقد لقاء مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد صباح يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة داخل حرم الجامعة بمدينة نصر.

وأوضح ، أن اللقاء سيضم نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من البنين والبنات، والمختصين بالتنسيق والمدن الطلابية، للترحيب بالطلاب والطالبات الجديد، والرد على جميع الاستفسارات التي تدور في أذهانهم حول بداية العام الدراسي وكل ما يتعلق بالكليات والمدن الجامعية، مباشرة من خلال قيادات جامعة الأزهر.

يأتي هذا في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب جامعة الأزهر، على التواصل مع أبنائها وبناتها في كافة المراحل التعليمية، وللتأكيد على أن جامعة الأزهر هي بيتهم الثاني، سيجدوا فيها كل ترحيب رعاية واهتمام.