أخبار مصر | وفد من كنيسة المطرانية يزور خريجي الأزهر بالمنيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

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زار وفد من كنيسة المطرانية بملوي معهد ملوي الابتدائي الجديد، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

ضم الوفد رأسهم قداسة الأنبا ديمتريوس راعي كنيسة المطرانية بملوى وديري أبو فانا والبتول، والقس بستافروس نائب المطرانية، والوفد المرافق لهم رأفت ميخائيل، والأستاذ مجدي لمعي العلاقات العامة للمطرانية.

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وكان في استقبال الوفد داود لطفي حافظ عميد كلية البنات جامعة الأزهر فرع المنيا عضو مجلس الإدارة،الشيخ عصام حسونة مدير إدارة ملوي التعليمية الأزهرية عضو المنظمة، والوفد المرافق له من موجهي الإدارة التعليمية، الشيخ نصر الدين محمد عضو مجلس المنظمة، وجمال محمد الإعلامي بقناة الصعيد، والأستاذ أحمد نوح الأمين العام لفرع المنظمة.

وقال أحمد نوح الأمين العام لمنظمة خريجي الأزهر بالمنيا، إن هذه الزيارة تدل علي المشاعر الطيبة وأن شعب مصر في رباط دائم إلي يوم القيامة، مؤكدا للعالم أجمع أن مصرنا الحبيبة هي أرض السلام والأمان، وأن شعبها نسيج واحد.

وأشار نوح إلى أن الجميع مسلم ومسيحي لديهم نفس الروح في الانتماء للوطن، نابذين للعنف بكل أشكاله والتطرف، وأن الإسلام، والمسيحية رسالة السماء للأرض، وأن مصرنا الحبيبة في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.