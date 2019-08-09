أخبار مصر | لأول مرة.. وصول إجمالي حصيلة مبيعات صكوك "الأوقاف" إلى 70 مليونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. وصول إجمالي حصيلة مبيعات صكوك "الأوقاف" إلى 70 مليونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف زيادة عدد رءوس أضاحي الأوقاف إلى ستة آلاف رأس، تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى مليون أسرة من الأسر المستحقة للرعاية.

شهدت غرفة عمليات طلبات صكوك أضاحي الأوقاف إقبالًا متزايدًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ حيث تلقت غرفة العمليات ما يزيد على 800 اتصال تليفوني وطلبً عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف ( أوقاف أونلاين) لصك أضحية الأوقاف، ترجمت هذه الطلبات إلى (875) صكًّا، تم تحصيلها بالكامل.

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وفي سابقة هي الأولى من نوعها بلغ إجمالي حصيلة مبيعات الصكوك نحو سبعين مليونا، بلغت مبيعات المديريات الإقليمية منها (55,020,600 ) جنيه ، بزيادة تصل إلى خمسة ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحققت مديرية أوقاف القاهرة الألف صك الثامنة بإجمالي ( 14,445,000 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الألف صك الخامسة بإجمالي ( 9,271,800 ) جنيه ، في حين تجاوزت مبيعات الحسابات الأخرى 15 مليون جنيه.

وقررت الوزارة صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن يقدِّما كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.