مصر | العثور على جثة طفل طافية بترعة المريوطية في الهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة طفل طافية بترعة المريوطية في الهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل طافية بترعة المريوطية بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية بترعة المريوطية.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وقوة من قسم شرطة الهرم برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتم انتشال الجثة.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للتوصل لهوية الطفل وتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان وجود شبهة جنائية حول وفاته من عدمه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

