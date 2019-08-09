مصر | تحول إلى أشلاء.. مصرع شاب إثر اصطدامه بقطار في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحول إلى أشلاء.. مصرع شاب إثر اصطدامه بقطار في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شاب مصرعه إثر اصطدامه بقطار بنطاق مركز العياط، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، باصطدام شاب بقطار بالقرب من مزلقان قرية البرغوتي بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، وتبين وفاه شاب يدعي أحمد سيد عبد الحافظ، وتم التحفظ على جثته، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.