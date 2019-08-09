شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد البلاد خلال أيام عيد الأضحي المبارك طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت (وقفة عيد الأضحي المبارك) أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهاراً لطيف ليلاً.
وتقل الرؤية في الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
أما بعد غدً الأحد (أول أيام العيد) فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهارا لطيف ليلا، ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمي والصغري على السواحل الشمالية الغربية «32- 25»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «32 – 24» والوجه البحري والقاهرة «38 – 25» وجنوب سيناء والغردقة «37– 28» وشمال الصعيد «39 – 26» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «42 – 29».
ويوم الاثنين المقبل (ثاني أيام العيد) فيستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهارا لطيف ليلا، ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة العظمي والصغري على السواحل الشمالية الغربية «32- 25»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «33 – 24» والوجه البحري والقاهرة «38 – 25» وجنوب سيناء والغردقة «37– 28» وشمال الصعيد «39 – 26» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «42 – 29».
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