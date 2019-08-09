شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية لـ«صناع الخير» و«تحيا مصر» بالفيوم لمكافحة ضعف الإبصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة، قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستمر على مدى يومين بمركز شباب دفنو بمركز إطسا، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.

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وصرح أحمد السماك، مدير مؤسسة صناع الخير للتنمية بالفيوم، بأن القافلة نجحت في الكشف على 331 مواطن في اليوم الأول بمركز شباب دفنو بمركز إطسا، وشهدت القافلة إقبال من قرى العمرية والعدوة والاعلام ومنشية عبدالله ومنشية بغداد، وخلال القافلة تم اكتشاف 95 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية، و150 حالة تحتاج لعمل نظارات طبية، حيث تتكفل المبادرة بكافة التكاليف دون أن يتحمل المواطن أية تكلفة.

وأضاف السماك أن القافلة الثانية انطلقت اليوم، وتستهدف توقيع الكشف الطبى على عدد 1000 حالة من قرى مراكز الفيوم وإطسا وسنورس خلال يومى الخميس والجمعة 8 و9 أغسطس، حيث يتم التعاون مع الجمعيات الأهلية في تسجيل الحالات وتوفير وسائل لنقل المواطنين من نقاط التجمع بالقرى التي يتبعونها إلى مكان توقيع الكشف الطبى بمركز شباب دفنو ثم إعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم، بهدف التيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، كما يتم توفير النظارات للحالات المستحقة خلال 15 يوماً من توقيع الكشف الطبى.

وقال محافظ الفيوم، خلال تفقده القافلة، إن المحافظة لن تدخر جهداً في التعاون مع كافة الجهات في القطاعين الخدمي والتنموي بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي وخاصة الأولي بالرعاية من البسطاء، مشيداً بالجهود المثمرة لصندوق تحيا مصر في توفير الرعاية الصحية والعلاجية لغير القادرين ورفع العبء عن كاهلهم، موضحاً أن هذه القافلة هي الرابعة التي ينفذها صندوق تحيا مصر في محافظة الفيوم، حيث تم تنظيم قافلة علاجية بقرية المندرة التابعة لمركز الفيوم، وقافلتين بمركز إطسا، وتتوالى هذه القوافل العلاجية لحين استيفاء جميع الحالات المستحقة بالمحافظة، وأعرب المحافظ عن شكره للقائمين على القافلة على التنظيم الجيد والشكل الحضارى الذي تسير به، مشيراً إلى ترحيبه بالمبادرات التي ينفذها صندوق تحيا مصر وتعود بالاستفادة على أهالى المحافظة.