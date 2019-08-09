شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة حج «التضامن» يحتفى بأكبر حجيج الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، اليوم، والوفد المرافق له من أعضاء البعثة، بزيارة للحاجة روحية محمد على، أكبر حجيج التضامن الاجتماعى سنا لحج هذا العام، حيث نقل لها تحيات وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، التي تمنت لها حج مبرور وذنب مغفور مقدمة لها التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وقال عبدالموجود إن هذه الزيارة تأتى لتعبر عن تقدير حج التضامن الاجتماعى للحاجة روحية في إطار الاهتمام بتقديم الخدمات للحجيج خاصة من كبار السن.

Advertisements

من جانبها، عبرت الحاجة روحية عن سعادتها البالغة بهذه الزيارة موجهة الشكر لوزيرة التضامن وأعضاء البعثة لما تجده من اهتمام ورعاية منذ أن قدمت للأراضى المقدسة.

وفى نهاية الزيارة قدم رئيس البعثة هدية تذكارية للحاجة روحية وهى كتاب الله الحكيم وسجادة صلاة، متمنيا لها رحلة حج موفقة إن شاء الله.

وتعد الحاجة روحية، ٩١ عاما، أكبر حجيج التضامن الاجتماعى لموسم الحج الحالى وهى أم لخمسة أبناء من محافظة الإسكندرية ويرافقها نجلها في رحلة الحج.