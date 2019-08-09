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شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية «فاروق شوشة» يتظاهرون ضد انتشار المخدرات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم العشرات من أهالي قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط اليوم، عقب صلاة الجمعه وقفه احتجاجية في مدخل القرية، وذلك احتجاجا على انتشار المخدرات في أنحاء القرية، وسقوط أبناءها فريسه لإدمان المخدرات.
وقال هشام أيوب مدرس وأحد أهالي الشعراء، إن قرية الشعراء التي كانت تتفاخر بكونها مسقط رأس الشاعر الراحل فاروق شوشه، أصبحت وكرا لتعاطي وإدمان المخدرات، حيث انتشر الباعه في الشوارع الداخلية، ويقومون بالاستعانه بكشافين للترقب في حال وصول أية حملات أمنية، وهو ما يمكنهم من الهرب من الملاحقة الأمنية.
واستغربت ليلي سعد، ممرضه من تحول معظم الحرفيين المهرة والذي ضاق الحال بهم ليتحولوا لتجار ومدمنين، مطالبة بتشديد الحملات الأمنية لضبط التجار وملاحقة سماسرتهم، علاوة على سرعة إنقاذ العشرات من شباب القرية من كابوس الإدمان وإخضاعهم لعلاج فوري .
وأشار عبدالله فوزي، نجار، أن الأجهزة الأمنية تقوم بحملات بين الحين والآخر لضبط أوكار المخدرات والقبض على تجارها، لافتا إلى تزايد الظاهرة بصورة خطيرة، وهو ما يتطلب خطة شاملة للتعامل مع هذه المشكله التي تظهر خطورتها في قريتي الشعراء والبصارطة التابعين لمركز دمياط، كما طالبوا اللواء إسماعيل حسين مدير أمن المحافظة الجديد بزيارة للقرية الاستماع لأهلها والتعرف على حجم المشكلة .
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