شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 3 آلاف ريال سعودي غرامة على صاحب العمل حال تأخر صرف أجر العامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحدثت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عقوبات مالية على أصحاب الأعمال لسرعة صرف مستحقات العامل الوافد، حيث فرضت غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودي عن كل عامل لم يقم صاحب العمل بدفع أجره في موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل والحفاظ على حقوقهم، وموافاته بكل جديد يصدر في هذا الخصوص.

وقال، إنه في إطار ذلك تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة العمل السعودية امتدت لتشمل فرض غرامة قيمتها 10 ألاف ريال حال تأخير تصفية مستحقات العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ولمدة أسبوعين من تاريخ انتهاء العمل بالعقد.

وتابع: أنه فيما يتعلق بعمل النساء استحدثت الوزارة غرامة قدرها 15 ألف ريال عند تشغيل أقل من عاملتين في الوردية الواحدة أو تشغيلهن مع رجال في نفس المكان.