السيطرة على حريق مخلفات داخل مدرسة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بإحدى المدارس في منطقة فيصل.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدرسة بمنطقة فيصل.
تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الحماية المدنية ألسنة النيران وأخمدوا الحريق، وتبين نشوبه بسبب احتراق كمية من المخلفات.
ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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