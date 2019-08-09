انتشار قوات التدخل السريع بكافة المحاور لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

رصد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، استعدادات أجهزة الوزارة بمديريات الأمن لتنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق برفع درجة الاستعدادات القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الخطط الموضوعة الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت المهمة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التي تشهد تجمعات جماهيرية.

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كما قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.