علقة ساخنة جزاء السرقة.. أهالي ميت غمر يربطون لصين بشجرة وعامود إنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبط أهالي قرية كفر الهجرسي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لصين حاولا سرقة أحد المنازل في القرية، وأبرحوهما ضربًا، قبل تسليمهما إلى قوات الشرطة.

تفاصيل الواقعة بدأت حينما حاول "عامل - 33 سنة" و"حلاق – 40 سنة"، ويقيمان في محافظة الشرقية، سرقة منزل إحدى السيدات في قرية كفر هجرس، وحال انتباهها لوجودهم استغاثت بالجيران.

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تمكن الأهالي من ضبط اللصين وربطهما في شجرة وأحد أعمدة الإنارة، وتناوبوا على ضربهما، ما تسبب في إصابتهما بكدمات وسحجات.

وأبلغ الأهالي قوات الأمن في مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، لاحتجاز المتهمين وتحرير المحضر القانوني اللازم ضدهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحريرهما من قبضة الأهالي، واصطحابهما إلى مركز الشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.