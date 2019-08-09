مصرع شاب صدمه قطار في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه صدمه قطار راكب بالقرب من مزلقان مركز العياط جنوب محافظة الجيزة اليوم الجمعة.

تلقى مدير قطاع شرق الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بمصرع شاب في حادث على بعد أمتار من مزلقان العياط للشكة الحديد.

تبين بالفحص المبدئي أن قطارا صدم شابا يدعى أحمد سيد عبد الحافظ، وذلك في أثناء مرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.