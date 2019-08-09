محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية. وأسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 69 قضية " اتجار وحيازة مواد مخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها 77 متهماً وبحوزتهم المضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,355 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,675 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 170 جرام و5043 قرص مخدر لعقار الترامادول وعدد 2673 قرص مخدر مختلف الأنواع وعدد 4 أمبول كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 79,250 ألف جنيه و78 هاتف محمول و10 سيارات و6 دراجة نارية و11 قطعة سلاح أبيض وميزان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابات المختصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال 3 أيام.. الداخلية تُطهر محيط الأندية الرياضية من تجار السموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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