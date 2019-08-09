الأمن يستعيد مسروقات 7 مساكن استولى عليها 3 لصوص بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مديرية أمن دمياط فى ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدمياط، اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة.

حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بدمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص (عاطل " مسجل جنائياً" سبق اتهامه في 17 قضية "سلاح أبيض ، سرقة متنوعة ، سرقة مسكن" ، وآخران لهما معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 7 قضايا متنوعة).. بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُستغلين عدم تواجد قاطنيها باستخدام سيارة ملاكي مُتخذين من دائرة قسمي شرطة "دمياط الجديدة - رأس البر" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقات (5 بدائرة قسم دمياط الجديدة- واقعة واحدة بدائرة قسم رأس البر ) وأرشدوا عن مبلغ (228) ألف جنيه من حصيلة المسروقات.

كما تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها في تلك الوقائع عبارة عن (كميات من المشغولات الذهبية والساعات - هاتف محمول - جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى استيشن" - جهاز قياس ضغط - حقيبة يد حريمي) وسيارة ملاكي مُستخدمة في ارتكابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.