بينهم محاولة تهريب عملات أجنبية بقيمة 2 مليون جنيه.. جهود أمن المنافذ خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية شن الحملات الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوليو الماضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي: ضبط (210) قضية تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس جاهزة – أقمشة أجنبية الصنع – مواتير مستعملة - لعب أطفال -مستلزمات طبية – أمتعة شخصية – أدوات رياضية – معدات مطاعم – مولدات مستعملة – أدوات منزلية - ماكينات طباعة مستعملة - مستحضرات تجميل – معدات مستعملة - أجهزة كهربائية – مستلزمات كمبيوتر– أحذية رياضية - قطع غيار سيارات – معدات مستعملة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (36,148,449– ستة وثلاثون مليوناً ومائة وثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وأربعون جنيهاً مصرياً).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (3) قضايا تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة.. بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة ("مصري-أجنبي بما يعادله بالجنيه المصري" 2,382,200 اثنان مليون وثلاثمائة اثنان وثمانون ألفاً ومائتان جنيهاً مصرياً).

Advertisements

كما تم ضبط (132) قضية ، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره ( 39,484 تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة أربعة وثمانون جنيهاً مصرياً). في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (22 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة، (3) قضايا بمضبوطات بلغت (1,440 كيلو جرام مشغولات ذهبية مختلفة) .

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة (18) قضية، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1061) قضية (تسلل– تزوير مستندات من بينها "جوازات، إقامات، أختام، تأشيرات، رخص قيادة، محررات رسمية)، كما تم تنفيذ الأحكام: ضبط عدد (6630) محكوم عليهم في قضايا متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.