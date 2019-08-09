528 ساحة وطوارئ.. كيف تستعد "الجيزة" لعيد الأضحى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

خصصت محافظة الجيزة 528 ساحة للمواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، كما قامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها كما تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة، إضافة إلى إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.

وأكد المحافظ أنه سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجانا طيلة أيام العيد وتوزيع 150 ألف كيس قمامة على الحدائق والمتنزهات لتوزيعها على المواطنين المترددين عليها.

كما وجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد.

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وأشار محافظ الجيزة إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي والسرفيس بالجيزة بإحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

وأضاف أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات خلال فترة العيد، كما تتلقى البلاغات بشأن أي حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصه بالمديرية.. مشيرا إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والباعة الجائلين والأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية بنقل اللحوم.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة إنه تم التشديد على الأئمة بالالتزام بخطبة العيد وعدم الخروج عن مضمونها.. لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير مديرية الأوقاف لمتابعة تجهيزات ساحات الصلاة.

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