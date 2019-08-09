طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن نقص ألبان أطفال "التمثيل الغذائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار معاناة الأطفال مرضى التمثيل الغذائي في مصر.

وقال "فؤاد"، في بيان اليوم الجمعة، إن مرضى التمثيل الغذائي في مصر وأهاليهم يعانون أشد العناء، مشيرًا إلى أن مريض التمثيل الغذائي "نقص إنزيم الكبد" لديه مشكلة في تناول الأطعمة التي تحتوي على بروتين حيواني أو نباتي، حيث تتراكم أحد الأحماض المكونة للبروتين في جسمه على هيئة سموم تدمر الجهاز العصبي والحركي له، وقد تصل إلى حد إعاقة الطفل أو الوفاة.

وأضاف، أنه نظرًا لطبيعة مرضهم، فغذاءهم الوحيد هو نوع معين من الألبان الصناعية يتم استيرادها من الخارج وتصرف لهم من قبل وزارة الصحة، وأيضا منتجات خاصة من الدقيق والأرز والمكرونة منزوع منها المادة أو الحمض المكون للبروتين الذي يتراكم في جسم هؤلاء الأطفال المرضى على هيئة سموم، ويتم استيرادها أيضا من الخارج نظرا لعدم وجود بديل مصري لهذه المنتجات.

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وأشار إلى أنه وفقًا لما سبق ذكره حول طبيعة مرض التمثيل الغذائي، فإن الأطفال المصريين مرضى التمثيل الغذائي يعانون من العديد من المشكلات تتمثل في عجز في اللبن الخاص بهم، وعجز في الغذاء الخاص بهم والمتمثل في منتجات خاصة من الدقيق والأرز والمكرونة منزوع منها المادة أو الحمض المكون للبروتين، وذلك بسبب إرتفاع تكلفته نظرا لاستيراده من الخارج وعدم وجود بديل مصري له.

وتابع، :"نظرًا لحساسية هذا المرض، والذي بات يهدد حياة العديد من الأطفال فقد تقدمت بطلب إحاطة إلى المجلس في يونيو المتاضي، بشأن أوضاع الأطفال مرضى التمثيل الغذائي في مصر، ومشكلة عدم توفير الغذاء اللازم لهم".

وأكد "فؤاد"، استمرار معاناة هؤلاء الأطفال المرضى دون تدخل واضح وجدي لتقديم الدعم لهم من قبل الحكومة المصرية، مطالبًا بسرعة التحرك لإنقاذ هؤلاء الأطفال وإنهاء معاناتهم هم وأهاليهم، منوها إلى ضرورة تقديم الدعم على اللبن والغذاء الخاص بهم، والحرص على توافره الدائم لهم.