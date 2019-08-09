"القوى العاملة: تحويل 21 ألف جنيه معاش من إيطاليا لـ3 أسر في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أصدر وزير القوى العاملة، تعليمات إلى مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية في ميلانو بإيطاليا، ببحث طلبات 3 أسر مقيمة في مصر، توقف صرف معاشاتهم الشهرية منذ شهر مارس الماضي لأسباب غير معلومة، والتواصل معهم، ومع هيئة التأمينات الإيطالية الـ"أنبس" لعودة المعاشات إلى هذه الأسر.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم الجمعة، إن المستشار العمالي في ميلانو، عزت عمران، تحرك على الفور لدى هيئتي التأمينات الإيطالية "INPS"، وإصابات العمل "INAIL"، للوقوف على أسباب توقف صرف المعاشات الشهرية منذ 6 أشهر لكل من المواطن "م. م. ح" من محافظة الشرقية، والمواطنة "هـ. س. ب" من المنوفية، والمواطنة "ز. م. ع" من الدقهلية.

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وأوضحت الوزارة، أنه اتضح أن الهيئتين الإيطاليتين، أوقفتا صرف المعاشات، لاستيفاء عدد من المستندات، منها "شهادة البقاء على قيد الحياة، قيد عائلي جديد (كل حسب حالته)"، على أن يتم إرسالها إلى "سيتي بنك"، حيث أنه البنك المسئول عن صرف المعاشات الإيطالية، ومقره مدينة لندن.

وأضافت، أن مكتب التمثيل العمالي تواصل مع المواطنين الـ3، وإرشادهم بالمطلوب، وإرساله للمكتب، وللبنك المشار إليه.

وأكد المستشار العمالي، أنه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، جرى تحويل معاش شهر أغسطس إلى الأسر الـ3 بإجمالي 1140 يورو، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري، ويتواصل مكتب التمثيل العمالي مع هيئتي "التأمينات" و"إصابات العمل" لصرف المتجمد من المعاش لكل أسرة عن الـ 5 أشهر الماضية.